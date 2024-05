Case prin Programul ANL. Calin Dobra: ,,Implementarea acestui proiect, o sansa pentru tinerii din Lugoj"

Un om dedicat tuturor celor care au nevoie de sprijin, un om care cunoaste nevoile cetatenilor si care are experienta in administratie, gestioneaza corect si rezolva toate problemele comunitatii pe care o conduce.Una dintre aceste nevoi este si construirea de locuinte pentru tinerii cu venituri sub salariul mediu care isi doresc sa devina proprietari. Experienta pe care am capatat-o pe parcursul acestor ani si modul in care am invatat sa fiu de folos si sa ajut ma determina si ma obliga in ... citește toată știrea