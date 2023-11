Circa 300 de participanti, 16 categorii de premii, concurenti din Romania, Serbia, Macedonia, Grecia, Olanda si Germania, 81 de proiecte dezvoltate in 48 de ore, o conferinta pe tema AI organizata in premiera, acestea sunt, pe scurt, datele statistice ale editiei 2023 a UniHack.Traditionalul hackaton a fost organizat de Liga AC (Liga Studentilor din Facultatea de Automatica si Calculatoare a Universitatii Politehnica Timisoara).Pentru prima data in cadrul acestui proiect, participantii au ... citeste toata stirea