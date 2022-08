Cat a plouat si care este situatia raurilor din Banat?

Finalul de saptamana a adus in Banat ploi, in special in bazinele hidrografice: Timis, Caras, Bega si Nera. Cea mai mare cantitate de precipitatii s-a inregistrat, sambata, 21 august, la statia hidrometrica (sh) Varadia, pe raul Caras: 53 de litri/mp.In ultimele 48 de ore, au cazut precipitatii semnificative la statiile hidrometrice - explica Administratia Bazinala de Ape Banat Timisoara.Nadrag pe raul Nadrag (bazinul hidrografic Timis), 67,3 l/mp.Caransebes pe raul Timis, 59 l/mp. Obreja ... citeste toata stirea