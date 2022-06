Cat costa si cand ar trebui sa fie gata modernizarile spectaculoase de la Gara de Nord din Timisoara

Asocierea de firme care a castigat licitatia pentru modernizarea Garii de Nord din Timisoara a preluat amplasamentul, urmand ca lucrarile sa inceapa in perioada urmatoare. In urma investitiei de peste peste patru milioane de euro, Timisoara ar trebui sa aiba, in sfarsit, o gara civilizata. Poarta principala de intrare in Timisoara pe cale ferata isi va schimba fata in urma unui proiect de modernizare in valoare de 21 de milioane de lei, banii investiti de CN "CFR" SA.Se vor executa: lucrari de ... citeste toata stirea