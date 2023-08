Afirmatia din titlu ii apartine lui Cosmin Tabara, presedintele PNL Timisoara si viceprimar al municipiului de pe Bega, care a postat un mesaj in acest sens pe pagina sa de pe o retea de socializare."De fapt, intrebarea mea, pe intelesul tuturor, este cata logica si bun simt mai exista in masurile de reducere a deficitului bugetar propuse de Guvernul Ciolacu?De ce cred ca, in acest caz, logica si bunul simt sunt sinonime cu liberalismul economic?Dintr-un motiv elementar: banii vin din ... citeste toata stirea