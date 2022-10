Cat ne costa vandalismul? Furturi si distrugeri la fantanile publice ale orasului

Dupa cum se stie, Lugojul are 38 de fantani publice care furnizeaza apa potabila. De intretinerea acestor fantani se ocupa in trecut o firma din Caransebes, iar de anul acesta, administrarea lor a fost delegata operatorului de apa-canal "Meridian 22".Din pacate, problemele obisnuite de mentenanta sunt depasite cu mult de situatiile extrem de neplacute generate de vandalismul in crestere.Se fura robineti, manete, stuturi, placute de identificare, sifoane sau alte lucruri care nu folosesc la ... citeste toata stirea