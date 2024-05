Cat sta un caz grav pentru un RMN in Romania

Pe adresa redactiei "Timisoara" am primit un mesaj de la o mama disperata, a carei fiica are grave probleme de sanatate. Printre altele, aceasta povesteste calvarul prin care un pacient cu boala grava trebuie sa treaca pentru a avea acces la un consult RMN.Iata mesajul primit la redactie: "Sunt Liliana-Mirela, mama unei tinere cu probleme de sanatate grave din Lipova, judetul Arad. Din luna februarie tot am asteptat sa putem face un RMN nativ prin CAS la Regina Maria Arad, dar ni s-a spus ca ... citește toată știrea