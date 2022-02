Catalin Drula va fi presedinte interimar al USR dupa Dacian Ciolos a demisionat

Dacian Ciolos i-a anuntat luni pe membrii Biroului National (BN) ca demisioneaza de la sefia USR pe fondul respingerii programului pe care l-a propus, au declarat surse din cadrul formatiunii pentru News.ro. Interimatul va fi asigurat de vicepresedintele Catalin Drula, deputat de Timis.Potrivit acestora, Ciolos a convocat o noua sedinta de Birou National in jurul orei 15:00 si i-a anuntat pe membrii acestui for ca demisioneaza, dar ca ramane in continuare membru.El i-a urat mult succes lui ... citeste toata stirea