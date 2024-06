Catalin Scarlatescu jr., probleme mari cu Protectia Consumatorilor Timis

In urma controlului efectuat de catre Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Timis in colaborare cu IPJ Timis - SICE, la SC Scarlatescu Catalin jr. SRL (roy), din Timisoara, au fost constatate mai multe abateri de la prevederile legale in domeniu, ceea ce a impus aplicarea urmatoarele sanctiuni:- 4 amenzi in valoare totala de 22.000 lei- oprirea definitiva de la comercializare si scoaterea din circuitul consumului uman a produselor neconforme- oprirea temporara a ... citește toată știrea