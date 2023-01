Catalina Jahn a demisionat din functia de director adjunct al Piete SA

Anuntul a fost facut chiar de Catalina Jahn, pe pagina sa de Facebook."Am decis sa fac o schimbare. Sunt multumita ca in scurta perioada petrecuta la Piete am reusit sa misc cateva lucruri. In primul rand sa deschid usa societatii catre parteneri din societatea civila care lucreaza pentru comunitatea locala. Fie pentru a reduce risipa alimentara, fie pentru a pune in valoare Piata Traian. Si Piata pe roti din Traian, si redirectionarea de legume si fructe din Piata de Gros catre cei care au ... citeste toata stirea