Catel lasat de stapani pe bancheta unei masini, in plina canicula, salvat de politisti

O femeie a anuntat politia sa intervina, dupa ce a observat un catel inchis intr-o masina, in plina canicula, iar toate geamurile erau inchise. Animalul a fost salvat de politistii care l-au dus imediat la un cabinet veterinar, in stare de deshidratare."Politia Municipiului Resita au fost sesizati de o femeie ca un catel este inchis in interiorul unei masini, cu geamurile inchise si risca sa se deshidrateze. Politistii au intervenit imediat si au reusit sa scoata la timp animalul din ... citește toată știrea