"Catelus cu parul cret" a furat, dar a si dat! Niste firimituri, spune Ilie de la primarie

Ilie Vasile Sirbu, candidatul AUR la Primaria Timisoara, spune ca politicenii care s-au perindat pana acum la conducerea tarii s-au intrecut in minciuni si in furturi, jurandu-se la fel ca in poezia "Catelus cu parul cret" ca nu fura. Au mai si dat ceva, dar doar niste firimituri de la mesele lor imbelsugate, spune Ilie Vasile Sarbu:"Alegeti libertatea in locul ipocriziei si imposturii!"Sa nu furi" glasuieste a opta porunca biblica, intarita fiind si de ultima rostire din Decalog, care iti ... citește toată știrea