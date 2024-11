Cateva reguli pentru votul de duminica

Duminica, 24 noiembrie 2024, are loc primul tur al alegerilor prezidentiale in Romania. Pentru ca votul sa se desfasoare in conditii optime, exista cateva detalii importante pentru ziua votului in judetul Timis.In Timis vor fi deschise 619 sectii de vot. Din totalul acestora, 207 sunt in Timisoara. Sectiile de votare sunt deschise intre orele 7:00 - 21:00. Alegatorii care la ora 21:00 se afla la sediile sectiilor de votare, precum si cei care se afla la rand in afara acestor sectii de votare ... citește toată știrea