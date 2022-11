Catolicii au aprins prima lumanare de Advent. Coroana vesteste apropierea Craciunului

Coroana de advent are o functie religioasa: ea vesteste apropierea Craciunului, ne pregateste pentru sarbatoarea Nasterii Domnului, trezeste rugaciunea comuna, arata ca Isus este lumina care invinge intunericul si raul.Timpul adventului incepe intotdeauna cu o duminica si dureaza intre 22 si 28 de zile, in functie de ziua in care cade Craciunul in a patra saptamana a adventului.Pregatirea spirituala pentru aceasta venire implica reflectia. Cantecul de bucurie Aleluia se canta in Advent. ... citeste toata stirea