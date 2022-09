Cautari ale pompierilor din Lugoj dupa o femeie ratacita intre Timis si Caras-Severin

Alarma a fost data in cursul noptii, dupa ce femeia a reusit sa anunte ca a gresit statia CFR in care trebuia sa coboare si s-a ratacit, pe calea ferata dintre Jena - judetul Timis si Sacu - judetul Caras Severin. De asemenea, alaturi de pompieri, la cautari au participat si patru politisti din ambele judete."3 echipe de cautare-salvare din cadrul Detasamentului de Pompieri Lugoj au participat, in aceasta noapte, la salvarea unei femei in varsta de 78 ani, ratacita pe calea ferata dintre ... citeste toata stirea