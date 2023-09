Cautarile de locuri de munca au atins noi maxime istorice in luna august. Cu peste 700.000 de aplicari a fost inregistrat un record absolut de activitate la nivelul ultimilor 3 ani.Totodata, joburile disponibile din categoria entry-level, in special pe cele din Retail si Call Center/ BPO au creat o competitie majora intre candidati, fiecare rol atragand mii de aplicari.In ciuda competitiei din categoria de joburi entry-level, cei mai activi candidati au fost in luna august cei din segmentul ... citeste toata stirea