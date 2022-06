Cautata in toata Europa, prinsa de politisti dupa ce a luat masa la o pizzerie din Lugoj

Politistii din Lugoj au reusit miercuri sa puna mana pe cea mai cautata lugojeanca din ultima perioada de timp.Femeia, Ana Viorica Muresan (fosta Caldaras) era cautata in toata Europa, insa ea a fost gasita la Lugoj. Lugojeanca a fost luata pe sus de politistii lugojeni dupa ce a luat masa la o pizzerie din oras. Mai multi martori au declarat ca femeia nu a opus rezistenta in momentul in care a fost inconjurata de fortele de ordine. Dupa o scurta audiere, lugojeanca a fost retinuta si si-a ... citeste toata stirea