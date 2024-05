Caz cutremurator! Profesor si paznic DGASPC, arestati dupa ce ar fi violat 7 copii

Caz infiorator in Mehedinti, acolo unde un profesor si un paznic al DGASPC au abuzat sexual ani la rand cel putin 7 minori. Cei doi barbati au fost arestati dupa ce i-au violat in apartamentele acestora. Indivizii ii convingeau sa intretina relatii sexuale cu acestia in schimbul unor sume de bani. Politia a deschis o ancheta pentru a stabili cu exactitate cum s-au produs ororile.Un instructor pentru educatie al Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva "Constantin Pufan" si un paznic al ... citește toată știrea