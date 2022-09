Caz socant in Timis! Doi frati gemeni, fiii unui avocat, au fost arestati dupa ce au abuzat mai multi copii

Caz socant in Timis. Gemenii pedofili au lovit din nou. Baietii unui celebru avocat au fost arestati dupa ce ar fi violat mai multi copii. Ancheta este secreta, avand in vedere ca victimele nu au implinit 16 ani. Iar detaliile sunt ingrozitoare.Unul dintre frati a fost arestat acum doua zile. Este acuzat ca ar fi incercat sa violeze mai multi copii. Tanarul in varsta de 30 de ani este din localitatea timiseana Sannicolau Mare. Aici unde tatal sau are un cabinet de avocatura.In urma cu ... citeste toata stirea