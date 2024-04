Cazare si mese gratuite la Timisoara pentru pacientii oncologici pe perioada radioterapiei

Facilitati pentru pacientii care se afla sub tratament radio si care au domiciliul in afara Timisoarei, nu isi permit naveta din cauza situatiei financiare sau starea lor de sanatate nu le permite transportul catre spitalul Asociatiei OncoHelp-Centrul de Oncologie OncoHelp. Astfel, le sunt puse la dispozitie 48 de locuri de cazare gratuita in camere de doua sau trei paturi, cu baie proprie, si trei mese pe zi.Cazarea se face chiar in cladirea Ambulatoriului de radioterapie."Vorbim, practic, ... citește toată știrea