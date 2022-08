Cazarma Vienei din Timisoara, primii pasi pentru un hotel de cinci stele. Proiectul e pe masa Primariei FOTO

Cazarma Vienei sau Cazarma U, cum mai este cunoscuta datorita formei sale, acum o ruina aflata la intrarea in cartierul Cetate din Timisoara, are sansa sa fie restaurata si reutilizata. Un hotel de cinci stele este proiectul cu care vin proprietarii cladirii istorice, care cer acum un nou Plan Urbanistic Zonal pentru a implica si primaria in transformari, printr-un parteneriat public-privat. In urma cu 14 ani, Cazarma Vienei, care are statut de monument istoric, a fost cumparata de la primarie, ... citeste toata stirea