Scandalul care a debutat in weekendul precedent, prin care PSD Timis cerea demisia sau demiterea lui Alexandru Proteasa din functia de vicepresedinte al CJ Timis a ajuns in discutia consilierilor judeteni. Subiectul a explodat in sedinta comisiilor reunite ale CJT, care are loc inainte de sedinta de plen. Pana la urma am aflat ca social-democratii vor depune un proiect pentru demitere si vor cere o sedinta de plen extraordinara.Consilierii locali ai PSD si cel acuzat s-au certat, Alexandru ... citeste toata stirea