CCIA Timis demareaza cursul GRATUIT de Competente antreprenoriale, financiare si juridice

Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis anunta demararea cursului GRATUIT de Competente antreprenoriale, financiare si juridice, autorizat conform O.G. nr. 129/2000, organizat in cadrul Proiectului "Evolutia Tehnologiilor Rapide = Evolutia Carierei Angajatilor din Regiunea Vest" (ID 317710), co-finantat din Fondul Social European Plus prin Programul Educatie si Ocupare 2021-2027, si derulat de CCIA Timis in calitate de beneficiar si Expert Business Center, partener.Dedicat ... citește toată știrea