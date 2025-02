CCIA Timis deschide calendarul expozitional 2025 cu SALONUL INDUSTRIEI USOARE

Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis a deschis astazi prima editie de iarna din acest an a SALONULUI INDUSTRIEI USOARE, care va avea loc in perioada 5-9 februarie, la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT din Timisoara din B-dul Eroilor de la Tisa nr. 22.Evenimentul devenit traditional in randul expozitiilor de profil din vestul tarii reuneste peste 50 de firme din intreaga tara, producatori si comercianti, care expun spre vanzare, la preturi promotionale, o gama diversificata de ... citește toată știrea