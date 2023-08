Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis organizeaza o noua editie a traditionalei misiuni economice multisectoriale in Statele Unite ale Americii, care se va desfasura in perioada 23 noiembrie - 4 decembrie 2023, la Washington, New York si Miami.La Washington, firmele timisene vor avea ocazia de a participa la o serie de evenimente economice prilejuite de "ROMANIA - USA: 26 YEARS OF STRATEGIC PARTNERSHIP", reuniune la nivel inalt ce se va desfasura pe durata a doua zile, sub egida ... citeste toata stirea