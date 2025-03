CCIA Timis lanseaza cursul GRATUIT de specializare: Responsabil de Mediu

In calitate de lider de parteneriat, Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis anunta organizarea primei serii a cursului GRATUIT de Responsabil de Mediu (Cod COR 325710), derulat in cadrul Proiectului ECOTECH - Integrarea competentelor ecologice si digitale, in vederea dezvoltarii sustenabile in Regiunea Vest si Sud-Est, co-finantat de Fondul Social European prin Programul Educatie si Ocupare (PEO) 2021-2027.Responsabilul de mediu are de indeplinit si realizat activitati prin care sunt ... citește toată știrea