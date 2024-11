CCIA Timis lanseaza noi cursuri GRATUITE de profesionalizare a angajatilor

Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis lanseaza un nou program de formare profesionala a angajatilor din zona de vest a tarii, cu tema: SCHIMBARILE CLIMATICE: CADRUL NORMATIV, OBIECTIVE SI PRINCIPII.Cursurile se desfasoara in format fizic, in perioada 3-13 decembrie 2024, la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT din Timisoara, B-dul Eroilor de la Tisa nr. 22.Programul de formare profesionala se deruleaza in cadrul Proiectului "FlexCop_Flexibilitate in dobandirea de competente si ... citește toată știrea