CCIA Timis sprijina companiile cu actualizarea codurilor CAEN

Incepand cu data de 1 ianuarie 2025, Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis invita companiile pentru a le sprijini in procesul de actualizare a codurilor CAEN, conform noilor reglementari.In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 377/17 aprilie 2024 al Institutului National de Statistica (INS), privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN, legislatia nationala in domeniu urmeaza a fi pusa in acord cu un regulament european de stabilire a ... citește toată știrea