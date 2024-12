CCR a anulat primul tur al alegerilor prezidentiale! Alegerile pentru presedintele Romaniei se reiau de la zero

Curtea Constitutionala a decis, in urma cu putin timp, anularea primului tur al alegerilor prezidentiale, potrivit unui comunicat al institutiei, ceea ce inseamna ca tot procesul electoral se va relua in integralitate."In temeiul art.146 lit.f) din Constitutie, anuleaza intregul proces electoral cu privire la alegerea Presedintelui Romaniei, desfasurat in baza Hotararii Guvernului nr.756/2024 privind stabilirea datei alegerilor pentru Presedintele Romaniei din anul 2024. Procesul electoral ... citește toată știrea