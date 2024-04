Ce a facut o femeie din Maramures dupa a gasit o poseta cu bani, acte si cu doua telefoane in spatele Garii din Arad?

O femeie de 43 de ani din Maramures a fost retinuta dupa ce a gasit o poseta cu bani, acte si cu doua telefoane in spatele Garii din Arad si nu a facut niciun demers pentru a o returna, ba chiar a si vandut unul dintre telefoane. Ea este cercetata pentru infractiunea de insusire a bunului gasit."Din cercetari, s-a stabilit ca, in seara zilei de 19 aprilie a.c., o femeie de 43 de ani, din judetul Maramures, ar fi gasit o poseta cu acte si bani, in spatele unui bloc din zona Garii CFR Arad. In ... citește toată știrea