Ce abilitati cauta angajatorii? Specialistii Universitatii Politehnica Timisoara au stat de vorba cu recrutorii

Pandemia de coronavirus a schimbat procesul de recrutare, dar si modalitatile de predare in institutiile de invatamant superior. Pentru a avea o viziune reala si obiectiva asupra pietei muncii, specialistii Universitatii Politehnica Timisoara (UPT) au stat de vorba cu recrutorii in vederea obtinerii unor informatii concrete in ceea ce priveste abilitatile pe care viitorii angajati ar trebui sa le aiba.In ultimii doi ani universitatile din Romania au trecut printr-un proces de schimbare a ... citeste toata stirea