Ce au descoperit politistii dupa ce au luat la intrebari o femeie care se chinuia sa plece din parcare cu frana de mana trasa

O femeie in varsta de 36 de ani este cercetata penal, politistii ajungand la cocluzia ca s-a urcat la volan dupa ce a consumat canabis.Femeia din Faget a fost luata la intrebari de oamenii legii pe strada Stefan cel Mare din oras, in momentul in care aceasta se afla la volan si intentiona sa plece cu masina din parcare. Tanara s-a chinuit minute bune sa demareze, iar eforturile ei au atras atentia trecatorilor si a politistilor. Oamenii legii au ... citeste toata stirea