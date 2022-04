Ce au facut 75 de elevi din Timisoara ca sa il intalneasca pe Isus Hristos?

In cadrul concursului national catehetic 2022 intitulat "Rugaciunea in viata mea", Parohia Ortodoxa Romana "Adormirea Maicii Domnului" - Timisoara Elisabetin a primit in vizita 75 de elevi ai Liceului Teoretic "Grigore Moisil".Ei sunt dornici sa se intalneasca cu Mantuitorul Iisus Hristos in dialog de rugaciune prin Sfintele Taine ale Spovedaniei si Impartasaniei.Intalnirea a avut loc, sambata 9 aprilie, prin purtarea de grija a profesorilor de Religie Ortodoxa, Alexandra Leordean, Lazar ... citeste toata stirea