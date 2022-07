Ce au patit cele doua lesbiene care l-au ucis pe sotul uneia dintre ele pentru a-si putea continua relatia amoroasa

Cele doua femei din judetul Bihor care au pus la cale uciderea sotului uneia dintre ele pentru a-si putea continua relatia amoroasa au fost trimise in judecata.Procurorii l-au trimis in judecata si pe cel care l-a ucis pe barbat, in schimbul sumei de 40.000 de lei.Procurorii au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a unei femei de 37 de ani pentru comiterea infractiunii de violenta in familie (in forma omorului calificat), a unei femei de 41 de ani pentru complicitate ... citeste toata stirea