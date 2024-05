Ce este Pastele? Ce inseamna invierea lui Isus Hristos?

Pastele este o sarbatoare evreiasca prin care se comemoreaza eliberarea israelitilor din sclavia egipteana eliberati de Dumnezeu in 1513 i.e.n.Astfel, Dumnezeu le-a poruncit sa comemoreze anual acel eveniment important in a 14-a zi a lunii evreiesti abib, numita mai tarziu nisan, se arata in Exodul 12:42; Leviticul 23:5 Biblia crestina."Pasti" vine de la pasha, un cuvant evreiesc, care inseamna trecere. Au fost Pasti si sunt Pasti si pentru evrei. Pastile noastre sunt Pasti crestine. Evreii ... citește toată știrea