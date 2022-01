Ce facem cu deseurile periculoase din menajer? Acestea se colecteaza SEPARAT de celelalte tipuri de deseuri

RETIM Ecologic Service SA si ADID Timis informeaza cetatenii din zona 1 a judetului Timis ca deseurile periculoase din menajer se colecteaza separat de celelalte tipuri de deseuri din gospodarie - reciclabile, reziduale si voluminoase. Astfel, deseurile periculoase din menajer NU se pun in recipientele destinate deseurilor menajere si/sau reciclabile si nici pe domeniul public. Deseurile periculoase se pastreaza in gospodarie si se vor preda GRATUIT in cadrul campaniilor trimestriale de ... citeste toata stirea