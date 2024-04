Ce facem cu deseurile periculoase din menajer? RETIM si ADID Timis anunta cea de-a doua campanie de colectare gratuita din Zona 1 Rural a judetului Timis - 2024

Daca deseurile periculoase din menajer sunt abandonate in locuri neamenajate pot polua grav mediul inconjurator! Pastrati-le in gospodarie si debarasati-va legal de ele doar in spatii special amenajate si la operatori autorizati. In perioada 02 mai - 04 iunie 2024 se desfasoara o noua campanie de colectare gratuita a deseurilor periculoase din menajer in Zona 1 Rural a judetului Timis organizata de RETIM si ADID Timis, in localitatile Sandra, Iecea Mare, Bucovat, Parta, Masloc (si in Alios), ... citește toată știrea