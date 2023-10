In toata luna noiembrie are loc campania prin care compania RETIM colecteaza gratuit deseuri periculoase din menajer. Daca acestea sunt abandonate in locuri neamenajate pot polua grav mediul inconjurator! Pastratile-le in gospodarie si debarasati-va legal de ele doar in spatii special amenajate si la operatori autorizati.Astfel, in perioada 31 octombrie - 29 noiembrie 2023 se desfasoara o campanie dedicata colectarii deseurilor periculoase din menajer in Zona 1 Rural a judetului Timis. Sunt ... citeste toata stirea