Proiectul de hotarare referitor la taxele si impozitele pe anul 2024 a fost publicat de Primaria Timisoara pe internet. Toti cei interesati il pot consulta, iar, ulterior, in cadrul unei dezbateri publice, isi pot spune parerea. Despre nivelul taxarii la nivel local, primaria a anuntat: "cotele de impozitare vor ramane neschimbate in 2024".Pentru cladirile rezidentiale si cladirile-anexa, aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de 0, ... citeste toata stirea