Ce inseamna incluziunea? Ziua Mondiala a Persoanelor cu Sindrom Down, la Fundatia Pentru Voi Timisoara

Cu ocazia Zilei Mondiale a Sindromului Down, celebrata in fiecare an in data de 21 martie, Fundatia "Pentru Voi" Timisoara organizeaza in toate cele 3 centre de zi, dezbateri pe tema: "Ce inseamna incluziunea?".Tema este aleasa de Organizatia Natiunilor Unite pentru anul 2022. Impreuna putem pleda pentru incluziunea deplina in societate a persoanelor cu sindrom Down si a tuturor persoanelor cu dizabilitati intelectuale."Vom pastra traditia celor 10 ani de cand sarbatorim aceasta zi, purtand ... citeste toata stirea