Ce inseamna Unirea Principatelor sau Mica Unire?

Unirea Principatelor Romane - Moldova si Esara Romaneasca, in 24 ianuarie 1859 - a fost actul politic fundamental prin care s-au pus bazele constituirii statului national roman modern.Unirea Principatelor Romane este cunoscuta ca Mica Unire (Marea Unire fiind cea de la 1918).Deputatii alesi pentru Adunarea Electiva a Esarii Romanesti in 1859, in sedinta Adunarii din 24 ianuarie 1859, au votat, in unanimitate (64 de voturi, 2 deputati au lipsit), alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca Domn al ... citeste toata stirea