Ce le mai plac strazile Timisoarei! Dorm prin centru, inveliti in paturi

Actiunile politistilor locali pentru descurajarea cersetoriei si pentru preluarea din strada a persoanelor fara adapost au continuat si in ultima luna. Astfel, in septembrie au fost identificate in strada un numar de 98 de persoane, care au fost depistate si predate catre centrul social de 275 de ori. Pe langa constatarile efectuate in timpul patrularilor, numerosi cetateni reclama prezenta cersetorilor si oamenilor strazii deoarece creeaza disconfort, unii dintre ei apeleaza la mila publica ... citește toată știrea