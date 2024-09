Ce mai arunca timisorenii la colt de strada? Cartoane, mobila veche si chiar un vas WC

Politistii locali din cadrul Serviciului Protectia Mediului au continuat, in ultima perioada, verificarile privind modul in care persoanele fizice si juridice respecta legislatia referitoare la gestionarea deseurilor. Astfel, in ceea ce priveste abandonul de resturi pe domeniul public, au fost aplicate, in ultimele doua luni, un numar de 26 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 215.000 de lei, conform HCL 393/2023 privind regulamentul de salubrizare, acolo unde cantitatile ... citește toată știrea