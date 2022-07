Registrul Auto Roman continua sa promoveze pe pagina sa de Facebook exemplarele inedite care ajung pe mainile inspectorilor, pentru verificare si omologare.De aceasta data, filiala de la Timisoara, de pe Calea Torontalului, vine cu o noua masina de colectie, un Fiat 500 L."N-ar fi deloc gresit sa credem ca micul FIAT 500 L are cea mai potrivita culoare, culoarea pasiunii. Acest automobil are in spate o istorie de ... citeste toata stirea