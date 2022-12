Ce merge bine si ce este rau! Cu realism, despre problemele Spitalului Orasenesc din Faget

In editiile trecute ale "Redesteptarii", am vorbit pe larg despre finantarile si proiectele castigate de actuala conducere a Spitalului Orasenesc Faget.In urma unui concurs desfasurat cu jumatate de an in urma, lugojeanca Elena Stamurean a devenit manager al spitalului. Este un prilej de bilant realist, in care noul manager a facut un clasament al celor zece mari probleme cu care se confrunta unitatea medicala fageteana, una dintre ele fiind rezolvata intre timp."In cadrul concursului ... citeste toata stirea