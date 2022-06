Ce parti din actualul teritoriu al Romaniei au fost stapanite de triburile iranice ale sarmatilor

In premiera nationala, Muzeul National al Banatului din Timisoara impreuna cu Institutul de Arheologie din cadrul Academiei Romane, Filiala Iasi si sprijinul Consiliului Judetean Timis, organizeaza un simpozion international dedicat culturii sarmatilor din Eurasia. Sarmatii erau un grup de triburi nomade iranice care au existat in antichitate, prosperand din secolul al V-lea inaintea erei noastre, si pana in secolul al IV-lea dupa Hristos.La apogeul extinderii teritoriale au ocupat stepele ... citeste toata stirea