Ce sarbatorim de Rusalii? Semnificatii, superstitii si traditii

Duminica, 12 iunie, crestinii ortodocsi sarbatoresc Rusaliile, cunoscute si sub denumirea de Pogorarea Sfantului Duh. Celebrarea are intotdeauna loc la 50 de zile dupa Pasti.De Rusalii este comemorata coborarea Duhului Sfant asupra ucenicilor lui Isus, conform celor relatate in Noul Testament. Astfel, Apostolii au fost inzestrati cu tot ceea ce le era necesar pentru propovaduirea Sfintei Evanghelii si a credintei in Isus Hristos. De asemenea, prin Sfintii Apostoli, Duhul Sfant a fost transmis ... citeste toata stirea