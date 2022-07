Ce scoli din Timisoara beneficiaza de reparatii peste vara?

Marti, 12 iulie, Primaria Timisoara anunta ca a cheltuit in ultimele patru luni un milion de lei pentru reparatii in scoli. Interventiile punctuale vor continua si in aceasta vara, fiind programate lucrari in opt unitati de invatamant sau cladirile lor anexe.In ceea ce priveste lucrarile in curs, reprezentantii primariei transmit: "Se repara acoperisul cladirii internatului de la Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu, iar in cursul acestei zile se monteaza hidroizolatia de pe terasa acoperisului. ... citeste toata stirea