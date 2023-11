Accesul pe unele portiuni ale santierului centurii Timisoara Sud a fost ingreunat in ultima perioada, ca urmare a precipitatiilor, au anuntat reprezentantii Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Timisoara.Antreprenorul a amenajat permanent drumurile interioare din santier, pentru a se putea transporta materialele necesare in depozite. In paralel, au continuat lucrarile la suprastructuri, pasajele si podurile fiind in diferite stadii de constructie, la compactari ale materialului pentru ... citeste toata stirea