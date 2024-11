Ce strazi se mai inchid?

Comisia de circulatie din cadrul Primariei Municipiului Timisoara a aprobat inchiderea sau, dupa caz, restrictionarea traficului rutier in cateva zone din oras, in vederea realizarii unor lucrari de mentenanta.Astfel, vineri, 15.11.2024, in intervalul orar 8:00 - 16:00, circulatia rutiera va fi inchisa pe strada Ecaterina Teodoroiu, pe tronsonul cuprins intre strada Zavoi si ... citește toată știrea